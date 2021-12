Bundesliga: FC Augsburg – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Wer den FCA als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 29 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Zuletzt gewann der FC Augsburg etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der Gastgeber in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Augsburg diesen Trend fortsetzen.