Bundesliga: FC Bayern München – VfL Wolfsburg, 4:0 (1:0)

Der FCB erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Müller traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Für mehr Beruhigung auf Seiten der Bayern sorgte Dayot Upamecano, der mit seinem Treffer nach Vorlage von Müller das 2:0 für das Heimteam sicherstellte (56.). Für klare Verhältnisse sorgte Leroy Sané, der auf Zuspiel von Serge Gnabry das 3:0 des Spitzenreiters markierte (58.). Für einen komfortablen Vorsprung sorgte Robert Lewandowski, der nach Zuspiel von Jamal Musiala zum 4:0 zugunsten des FC Bayern München traf (86.). Letztlich feierte der FCB gegen den VfL Wolfsburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.