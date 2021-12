Bundesliga: Hat sich das Trainer-Beben mit Rose, van Bommel, Hütter und Co. gelohnt?

Und mit Ausnahme des rabenschwarzen Tages in Gladbach hat Nagelsmann (Vertrag bis 2026) bislang alle Erwartungen erfüllt. Die Vorrunde der Champions League verlief makellos, zwei Niederlagen in der Liga sind angesichts von 56 erzielten Treffern und neun Punkten Vorsprung auf den BVB verkraftbar gewesen. Nagelsmann gefällt nicht nur in seiner Trainerarbeit. Auch seine offene, kommunikative Art verschafft dem FC Bayern Pluspunkte in der Außendarstellung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)