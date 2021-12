Bundesliga: Hertha BSC – Borussia Dortmund, 3:2 (0:1)

Julian Brandt brachte Dortmund in der 30. Minute in Front. Hertha BSC war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Vladimír Darida bediente Ishak Belfodil und dieser traf zum Ausgleich (50.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marco Richter schnürte einen Doppelpack (56./68.), sodass die Hertha fortan mit 3:1 führte. Nach 82 Minuten beförderte Borussia Dortmund das Leder zum 2:3 ins gegnerische Netz. Am Schluss siegte die Hertha gegen den BVB.