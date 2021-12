Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund 3:2, Frust bei Haaland

„Die drei Punkte sind nicht da, und daher ist es auch mit anständig schwierig. Wir führen 1:0 bei schwierigen Bedingungen und schenken dann einfach Tore her“, analysierte ein enttäuschter BVB-Coach Marco Rose bei Sky: „In dem Moment, in dem das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir den Anschlusstreffer erzielen, machen wir das, was wir uns über 90 Minuten vorstellen. Vorher ist es zu sehr verwalten. Uns fehlt Bedingungslosigkeit. Wir sind Borussia Dortmund. Wir wollen in Berlin gewinnen und das muss man dann auch in jeder Situation sehen.“