Bundesliga heute: 1. FC Köln - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

Mit einem Sieg am Sonntag würde der VfB über dem Strich in die Winterpause gehen. „Das würde uns sicher guttun. Dann schmeckt die Gans vielleicht ein Stück weit saftiger“, sagte Matarazzo. Dies werde aber alles andere als einfach. „Köln hat eine klare Spielidee und tritt sehr mutig mit einer hohen Intensität auf. Sie haben den Vorwärtsgang eingelegt. Köln steht in der Tabelle zu Recht dort, wo sie aktuell stehen“, führte der 44-Jährige aus.