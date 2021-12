Bundesliga heute: Bayern - Mainz, Bochum - BVB, Leipzig - Gladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Julian Brandt, der sich gegen die Bayern eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, sitzt genauso wie Rückkehrer Thorgan Hazard nach seiner Corona-Pause zumindest auf der Bank. In der Offensive beginnt stattdessen Marius Wolf, in der Abwehrzentrale steht wie schon in der Champions League gegen Besiktas für den verletzten Manuel Akanji erneut Dan-Axel Zagadou neben Mats Hummels in der Startelf.