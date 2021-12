Bundesliga heute live: VfB Stuttgart - Hertha BSC im TV, Stream, Ticker

Maue Auftritte, nur 14 Punkte, kein Glanz in der Hauptstadt trotz der vielen Millionen von Investor Lars Windhorst: Korkut muss schnell die Wende einleiten, der Druck ist gleich zu Beginn groß. „Ich erwarte das, wofür er auch steht: Dass er sich gut anpassen kann und in kurzer Zeit das Optimale holt“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic bei DAZN in Korkuts Richtung.