Bundesliga: Maxence Lacroix ist beim VfL Wolfsburg von der Rolle

Der Franzose ist das Gesicht der schwächelnden Leistungen der Niedersachsen in den vergangenen Wochen. Trotzdem ist Lacroix gesetzt, stand in jedem seiner Einsätze für den VfL Wolfsburg in dieser Spielzeit von Beginn an auf dem Platz. Und auch im entscheidenden Champions-League-Duell am Mittwoch gegen OSC Lille dürfte der Innenverteidiger wieder in der Startelf der Wölfe stehen. (Champions League: VfL Wolfsburg - OSC Lille, Mi., ab 21 Uhr LIVE im SPORT1-Ticker)