Bundesliga: Nagelsmann über Kimmich & Champions League Los - die FC Bayern-PK vor Stuttgart-Spiel

Tabellarisch sind sie nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Man kann sich auf sie aber unglaublich schwer vorbereiten. Ich kenne den Trainer sehr gut, wir haben uns 10 Monate das Zimmer geteilt. Wir hatten viele lustige, aber auch analytische Momente während der Fußballlehrer-Zeit. Ich schätze ihn unglaublich, er war auch mein Co-Trainer. Er ist ein Trainer mit großer Empathie, mit viel Fachwissen und einer herausragenden Kreativität. Er ist ein Mathematiker und so geht er auch an die Spiele heran. Er bereitet immer viel vor. Defensiv spielen sie sechs oder sieben verschiedene Grundordnungen, das kannst du kaum vorbereiten. Offensiv sind sie auch sehr variabel. Es ist ein sehr taffer Gegner, der uns sehr viel abverlangen wird. Gegen diese Variabilität kannst du fast nur punkten mit eigener Dominanz. Mit sehr aggressivem Verteidigen und einem sehr gepflegten Ballbesitzfußball, um sie nicht in ihre Abläufe kommen zu lassen.“