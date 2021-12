Bundesliga: Politik plant Pyro-Pilotprojekt in Berliner Stadien

Bisher war das Abbrennen von Pyro-Technik in jeglicher Form in deutschen Stadien verboten. Die Vereine mussten bei einer solchen Missachtung ihrer Fans mit Geldstrafen dafür geradestehen. Jetzt soll das Verbot aufgehoben werden und das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in den Stadien ermöglicht werden.