Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach, 4:1 (2:0)

Jose Angel Esmoris Tasende bediente Josko Gvardiol, der in der 20. Spielminute zum 1:0 einschoss. André Miguel Valente Silva vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Esmoris Tasende ins Schwarze traf (32.). Mit der Führung für RB Leipzig ging es in die Halbzeitpause. Kurz darauf bereitete Breel Embolo das 1:2 der Borussia durch Ramy Bensebaini vor (87.). Nkunku trug sich in der 90. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Borussia wurde deutlich abgehängt, als Leipzig auf 4:1 erhöhte (93.). Nach abgeklärter Leistung blickte RB Leipzig auf einen klaren Heimerfolg über Gladbach.