Bundesliga: RB Leipzig – DSC Arminia Bielefeld, 0:2 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Janni Serra. In der 56. Minute traf der Spieler von Bielefeld ins Schwarze. Masaya Okugawa war nach Vorlage von Florian Krüger dafür verantwortlich, dass die Arminia zum zweiten Mal im Match jubelte (74.). Bielefeld stellte Leipzig ein Bein: Das Heimteam musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 0:2 geschlagen geben.