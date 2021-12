Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Wer Leverkusen als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 40 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 39-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Das bisherige Abschneiden von Bayer 04 Leverkusen: acht Siege, vier Punkteteilungen und vier Misserfolge. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte Bayer.