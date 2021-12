Bundesliga: Thomas Reis im Leadertalk von Mounir Zitouni über seine Arbeit beim VfL Bochum

„Zu meiner Zeit als Spieler hat es keinen interessiert, ob du zu Hause Probleme hattest oder ob irgendetwas war. Du musstest Leistung auf dem Platz bringen. In der heutigen Zeit sind die Spieler viel sensibler geworden. Das sind sensible Rennpferdchen, die du immer wieder streicheln musst. Natürlich will ich die Leistung auf dem Platz sehen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo der eine mental nicht so auf der Höhe ist oder hat einfach eine Blockade drin. Und wenn ich dann weiß, dass da was ist, wo ich dem Spieler helfen kann, dann bin ich einfach froh, dass sie sich öffnerlich sind. Dann bin ich als Trainer dankbar. Dann kann ich gewisse Dinge, gewisse Trainingsleistungen anders einschätzen.“