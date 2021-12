Bundesliga: Trainer Stefan Leitl von SpVgg Greuther Fürth hält Negativrekord der meisten Niederlagen

So hielt er mit elf Niederlagen am Stück den Rekord – bis ihn nun der leidgeprüfte Leitl, der weiterhin das Vertrauen des Vorstands genießt, ablöste. In Bielefeld profitierte Hermann Gerland 1999/2000 von Heribert Bruchhagens genereller Abneigung gegen Trainerentlassungen, der Arminen-Manager feuerte Gerland erst in der 2. Liga.