Bundesliga: VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart, 0:2 (0:1)

Omar Khaled Mohamed Marmoush bediente Konstantinos Mavropanos, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. In der 62. Minute brachte Philipp Förster das Netz für den VfB zum Zappeln. Schlussendlich reklamierte Stuttgart einen Sieg in der Fremde für sich und wies den VfL mit 2:0 in die Schranken.