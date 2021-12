Bundesliga: Wechselt Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach zum BVB?

Der Schweizer Nationalspieler, der in dieser Saison im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, steht bei Marco Rose hoch im Kurs und könnte seinem ehemaligen Trainer spätestens im Sommer zum BVB folgen, wie SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ zu berichten weiß.