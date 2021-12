BVB: Gregor Kobel kann Nachfolger von Manuel Neuer werden

Damals reifte der Gedanke bei den BVB-Bossen, dass es mit Bürki im Kasten für den ganzen großen Coup offenbar nicht reicht. Zu oft griff der Schlussmann, der auf der Linie durchaus starke Reflexe zeigte, in all den Jahren daneben. In der darauffolgenden Saison sollte er in den Duellen gegen Leverkusen und Gladbach patzen und letztlich seinen Stammplatz verlieren.