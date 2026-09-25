Guter Zweck: Kanes Rekord-Trikot wird versteigert

Das Wiesn-Trikot, in dem Kane sein 100. Bundesliga-Tor erzielte, kommt unter den Hammer. Der Großteil des Erlöses geht an wohltätige Projekte.

Das Torrekord-Trikot von Stürmerstar Harry Kane wird bei einer Auktion für einen guten Zweck versteigert. Im auffälligen Wiesn-Shirt traf der Engländer beim 7:0 (3:0)-Erfolg des FC Bayern gegen Union Berlin doppelt und erzielte damit unter anderem seinen 100. Bundesligatreffer im 98. Spiel – so schnell wie niemand zuvor. Die bisherige Bestmarke von Dieter Müller, der 129 Spiele benötigt hatte, unterbot er deutlich.

Neben Kanes historischem Trikot kommen bei der Auktion des Anbieters MatchWornShirt auch signierte und getragene Trikots weiterer Bayern-Stars wie Jamal Musiala, Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz, Alphonso Davies, Min-Jae Kim, Jonathan Tah und Dayot Upamecano unter den Hammer. Die Versteigerung läuft bis zum 30. September. Der Großteil der Erlöse geht an den FC Bayern Hilfe e. V. und unterstützt damit wohltätige Projekte.