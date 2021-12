DFL, Bundesliga: Seifert-Ende nach 17 Jahren

Müsse er sich in seiner Zeit als DFL-Chef an diesen Maßstäben messen lassen, „dann wäre ich gescheitert“. Seifert erklärte stattdessen: „Die DFL stellt einen organisatorischen, finanziellen und juristischen Rahmen. Was die Klubs daraus machen, das ist der sportliche Wettbewerb. Der eine Verein konzentriert sich auf das sportliche Produkt, während der andere Klub mit internen Querelen beschäftigt ist. Schon der Umgang mit den Rahmenbedingungen, die wir setzen, ist Selbstverwirklich und damit der erste Schritt in den Wettbewerb.“(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)