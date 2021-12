FC Bayern: Corentin Tolisso vor Abflug - kommt Nagelsmann zu spät?

Aktuell geht die Tendenz bei Tolisso wohl in Richtung Abschied, laut dem spanischen Radiosender Cadena Ser strebt Real Madrid einen ablösefreien Transfer des Mittelfeldspielers an. Aus Tolissos Umfeld ist dem Bericht zufolge zu hören, dass der Spieler hofft, in der spanischen Hauptstadt landen zu können.