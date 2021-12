FC Bayern: Joshua Kimmich berichtet von Belästigungen seiner Familie

Auch seine Familie wurde offenbar in die Thematik hineingezogen. „Es war so, dass man in mein Heimatdorf gefahren ist und bei meinen Eltern geklingelt hat. Man hat versucht, sie vor die Kamera zu kriegen. Auch meine Onkels und Tanten“, erklärte Kimmich in einem Interview in der „Sportstudio Reportage“ im ZDF. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)