FC Bayern: Marco Neppe tritt als Technischer Direktor aus dem Schatten

„Es kommt vor, dass ich mir Spiele, die ich live gesehen habe, nochmal auf Video anschaue. Man will nicht nur wissen, was passiert ist, man will es verstehen: Welche Intention hatte der Spieler? Welche weiteren Optionen wären möglich gewesen? Weshalb wählte er dieses Freilaufverhalten? Solche Fragen und Aspekte hat man im Hinterkopf, wenn man sich an das eigene Spiel zurückerinnert“, erklärte Neppe.