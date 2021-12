FC Bayern München: Marc Roca dachte an Wechsel und spricht über Nagelsmann und Kimmich

Nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (5:0) bekam Roca in der Kabine ein Extra-Lob von Nagelsmann. „Der Trainer hat mir in der Umkleide gratuliert, alles reingeworfen und dem Team so sehr geholfen zu haben, nachdem ich so lange nicht gespielt hatte. Dass er mich vor dem gesamten Team gelobt hat, bedeutet mir sehr viel“, ließ der Spanier durchblicken.