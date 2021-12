FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Bundesliga gegen Wolfsburg zum Nachlesen

„Sie haben viele der letzten Spiele nicht gewonnen, davor sah der Start mit Flo sehr gut aus. Es ist nach wie vor eine gute Mannschaft. Ab und zu kommt man mal nach einem Trainerwechsel in eine Negativspirale rein. Sie sind körperlich sehr gut, spielen mehrere Grundordnungen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Gang, wenn du eine gute Saison spielst. Dann gibt es einen Trainerwechsel und dann struggeln die ganzen Abläufe ein bisschen und dann kam auch noch die Belastung der Champions League dazu, was nicht normal für Wolfsburg ist. Und dann kommt man mal in so eine Abwärtsspirale. In so einem Spiel kann aber immer eine Trotzreaktion entstehen. Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die nicht so gut drauf ist, liegt es an deinem Auftreten, ob der Gegner die Krise als Chance oder als Risiko versteht. Wenn man dem Gegner zeigt, dass es nichts zu holen gibt, wird sein Selbstvertrauen wachsen.“