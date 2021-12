FC Bayern verschärft Corona-Maßnahmen - alle Stars geimpft

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München verschärft vor dem Trainingsstart am Sonntag angesichts der aktuellen Pandemie-Lage alle Corona-Maßnahmen. In Abstimmung mit dem Münchner Gesundheitsamt soll „wieder deutlich engmaschiger getestet und zudem alle Hygienemaßnahmen intensiviert werden“, teilte der Klub am Donnerstag mit.