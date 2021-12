SC Freiburg verlängert vorzeitig mit Jeong

Jeong war zur Saison 2019/2020 von Bayern München II nach Freiburg gewechselt. Nachdem er in der Rückrunde noch einmal auf Leihbasis für die zweite Mannschaft der Münchner gespielt hatte, debütierte der Offensivspieler am ersten Spieltag der Saison 2020/2021 für den SC in der Bundesliga.