Bundesliga: Gladbach meldet vier Coronafälle

Die Gladbacher starten am 7. Januar bei Herbstmeister Bayern München in die Rückrunde. Neben dem Quartett fehlen Trainer Adi Hütter derzeit auch Marcus Thuram (Erkältung), Jonas Hofmann (arthroskopischer Eingriff am Knie), Jordan Beyer (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Ramy Bensebaini (Afrika Cup).