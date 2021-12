Heidel sieht Fußball in Coronakrise "völlig zu Unrecht" am Pranger

Besonders in der Impfdebatte sieht Heidel den Fußball "völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt". Von der Impfquote von 95 Prozent im Profifußball träume jede andere Branche, so der Funktionär: "Es hat mich massiv geärgert, dass der Fußball benutzt wurde, um von wahren Versäumnissen abzulenken. Dass dann einer wie Joshua Kimmich, weil er nicht geimpft ist ? was ich auch nicht gut finde, um es klar zu sagen ? derart öffentlich angegangen wird, ging komplett an der Sache vorbei."