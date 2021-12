VfL Wolfsburg: Geschäftsführer Meeske bleibt bis 2025

„In den drei Jahren seiner bisherigen Amtszeit hat Michael Meeske in seinen Bereichen viele Dinge nachhaltig angeschoben und seinen Teil dazu beigetragen, den VfL auch in der schwierigen Zeit der Pandemie in ruhigen Fahrwassern zu halten“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)