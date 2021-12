Nagelsmann „liebt“ Roca - Cuisance vor Leihe

Roca habe "gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so selten zu bringen". Der 25-Jährige stand in Stuttgart erstmals in dieser Saison in der Startelf, zuvor hatte er in der Bundesliga nur 25 Minuten auf dem Platz gestanden - am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 (2:1). Er durfte ran, weil vier Sechser fehlten: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer.