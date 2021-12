Negativer Test: Kimmichs Quarantäne endet am Donnerstag

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich kehrt am Donnerstag nach langer Corona-Pause wohl in den Kader von Bayern München zurück. „Joshua ist freigetestet, heute Nacht endet seine Quarantäne. Dann werden wir nochmal Untersuchungen machen und weitersehen“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor der Champions-League-Partie am Mittwoch gegen den FC Barcelona bei DAZN.