Ringer-Weltmeister Stäbler warnt Kimmich: „Steiniger Weg zum Comeback“

Stäbler hatte sich im Herbst 2020 mit Covid-19 infiziert und wegen der Folgen seiner Erkrankung monatelang um seine Teilnahme an den Olympischen Spiele in Tokio gebangt. "Ich habe mir damals gesagt: Du hast etwas, was du noch nie hattest, deshalb musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Diesen Tipp kann ich Kimmich auch geben", sagte er nun. Bayern-Profi Kimmich kann wegen Lungenproblemen noch nicht wieder voll trainieren und fällt bis zum Jahresende aus.