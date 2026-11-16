Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany hat am Montag erstmals wieder das Training an der Säbener Straße geleitet. Der Belgier war am 23. Oktober zusammengebrochen.

Vincent Kompany hat nach mehrwöchiger Pause wieder das Training der Profis des FC Bayern München an der Säbener Straße geleitet. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor, der auch Aufnahmen enthält, die Kompany am Montag in Trainingsklamotten zeigen.

Der Belgier war am 23. Oktober beim Training der Bayern-Amateure auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Sturz hatte sich der 40-Jährige außerdem die Schulter ausgekugelt.

Vincent Kompany ist zurück im Bayern-Training Vincent Kompany ist zurück im Bayern-Training © IMAGO/DeFodi Images

Sein linker Arm ist bei den aktuellen Aufnahmen in einer Schlinge fixiert. Wie Untersuchungen nach seinem Zusammenbruch ergeben hatten, litt Kompany unter einer Hirnhautreizung.

FC Bayern: Musiala peilt Comeback an

Am 10. November hatte der FC Bayern bestätigt, dass Kompany wieder an die Säbener Straße zurückgekehrt ist. Dort habe er sein Reha-Programm an der verletzten Schulter absolviert. Sechs Tage später leitete der Belgier wieder das Training, an dem etwa Jamal Musiala oder auch Luis Díaz teilnahmen und an ihren Comebacks arbeiteten.

Musiala wird nach SPORT1-Informationen am Freitag wieder in den Kader zurückkehren, wenn der FC Bayern den 1. FC Köln empfängt. Während es auch bei Serge Gnabry gute Nachrichten zu vermelden gibt, teilte der Rekordmeister bei Alphonso Davies schlechte Neuigkeiten. Der Linksverteidiger wird wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel vorerst ausfallen.

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