FC Bayern: Kompany zurück auf dem Trainingsplatz

Der Trainer leitet erstmals seit seinem Zusammenbruch vor dreieinhalb Wochen wieder eine Einheit der Münchner.

Vincent Kompany hat am Montagnachmittag erstmals seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober wieder das Training des FC Bayern geleitet. Bild veröffentliche dazu mehrere Fotos, die den Cheftrainer mit einer Schlinge am linken Arm zeigen. Bei seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung hatte sich Kompany auch die Schulter ausgekugelt. An der Einheit nahmen unter anderen die Rekonvaleszenten Luis Díaz und Jamal Musiala teil.

Die Münchner spielen am Freitag (20.30 Uhr/Sk) zu Hause gegen den 1. FC Köln, Kompany könnte dann erstmals wieder an der Seitenlinie stehen. Schon zu Beginn der vergangenen Woche war er an die Säbener Straße zurückgekehrt. Wie die Münchner mitteilten, absolvierte er dort das Reha-Programm wegen seiner verletzten Schulter. Der Belgier sei „auf dem Wege der Besserung“, hieß es außerdem. In den Spielen seit seinem Zusammenbruch war Kompany von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits am vorvergangenen Sonntag gesagt, Kompany werde seine Arbeit beim FC Bayern schon bald wieder aufnehmen können, und erklärt: „Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.“