SC Freiburg: Booster-Impfung noch vor Weihnachten

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg nutzt die kurze Winterpause für die Booster-Impfung gegen das Coronavirus bei seinen Profis. "Wir machen es direkt nach dem letzten Spiel", sagte Trainer Christian Streich am Freitag: "Wichtig ist, dass man es rechtzeitig macht." Die Breisgauer bestreiten ihr letztes Spiel des Jahres am 19. Dezember gegen Bayer Leverkusen, im neuen Jahr geht es am 8. Januar gegen Arminia Bielefeld weiter.