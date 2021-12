"Schwer zu verstehen": Augsburg-Trainer Weinzierl kritisiert unterschiedliche Corona-Regeln

Auch FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw stimmte zu. "Mit den verschiedenen Regeln in den Bundesländern hier in Deutschland, damit komme ich überhaupt nicht klar, weil es sowas in Holland nicht gibt", sagte der Innenverteidiger: "Es soll einfach die gleichen Regeln geben für jede Bundesligamannschaft. Es ist komisch, dass in Köln 15.000 Leute im Stadion sitzen und bei uns gar keiner. Das ist schon ein Riesen-Unterschied."