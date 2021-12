Bundesliga: Paulo Otavio vom VfL Wolfsburg verletzt sich schwer am Knie

Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Brasilianer beim Bundesliga-Heimspiel der Niedersachsen am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart (0:2) eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen, die eine Operation noch in dieser Woche erfordert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)