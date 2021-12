Svensson lobt Ex-Mainzer Baku: "Viel reiferer Spieler"

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat den Wolfsburger Ridle Baku vor dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte in höchsten Tönen gelobt. "Ridle hat eine ganz gute Entwicklung gemacht", sagte Svensson auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Er hatte schon als Jugendspieler sehr großes Potenzial, da hat ihm noch eine gewisse Reife in seinem Spiel gefehlt. Da hat er sich noch sehr auf seine Qualität verlassen."