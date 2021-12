Uwe Gospodarek über Erfahrungen mit FC Bayern, BVB-Keeper Kobel und 1. FC Köln

„Ich hätte bei keinem der vier Torhüter Bauchschmerzen, wenn der jetzt am Samstag in der Bundesliga im Tor stehen müsste. Deshalb hatte ich null Bauchschmerzen, als ich hörte, dass Timo Horn verletzt ist. Ich weiß, was Marvin kann. Es ist ja nicht so, dass Marvin noch kein Spiel gemacht hätte. Er hat in Skandinavien die Meisterschaft gewonnen, hat über 100 Erstligaspiele dort gemacht. Es war für ihn das erste Bundesligaspiel, aber hat genug Erfahrung über die Jahre gesammelt“, so Gospodarek, der zwischen 2019 und 2021 in Stuttgart auch Gregor Kobel formte.