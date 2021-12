Volker Struth: Florentino Pérez nannte Kroos Jahrhunderttransfer von Real Madrid

Bei Toni Kroos wären das dann in etwa 1,26 Millionen Euro im Jahr. „Ein Spielerberater bekommt Geld dafür, dass er ein Geschäft begleitet, eine Vermittlung durchführt. Das ist in ganz vielen Branchen auch so. Nur bei uns wird es gerne und häufig diskutiert, weil es Fußball ist und viele Emotionen entstehen“, glaubt der Spielerberater, der sich nicht mehr über die häufige Kritik an Personen seines Fachs aufregen will.