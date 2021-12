"Vollchaos!" Union-Boss Zingler mit Corona-Wutrede und Attacke auf Söder

„Ich wünsche mir eine klare Führung. Durch Krisen muss geführt werden, und dabei muss gut kommuniziert werden. All das tun wir nicht. Wenn der Bundestag etwas mehrheitlich beschließt und es wird zum Gesetz, dann ist es so. Wir sind aber im Vollchaos“, polterte er in einer Medienrunde vor der Mitgliederversammlung am Donnerstag: „Ich bin froh, dass diese abgewählte Regierung endlich abtritt und wir hoffentlich einen Neuanfang kriegen.“