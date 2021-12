Vor 50 Jahren: Als der FC Bayern Borussia Dortmund mit 11:1 abfertigte

59. Minute: 7:1 Breitner trifft aus der zweiten Reihe, Rynio ist die Sicht versperrt. Der Torwart fragt sich nun, „ob die eigentlich zweistellige Ergebnisse zeigen können an der Anzeigetafel. An so was denkt man als Torwart, wenn die Dinge so laufen.“ Als hätte er die Probleme geahnt, die da kommen würden.