Anthony Modeste spricht über den 1.FC Köln, Steffen Baumgart und Lukas Podolski

Modeste: Natürlich ist eine Sehnsucht da. Am Ende will ich dazu beitragen, dass wir irgendwann noch mal mit dem FC in Europa spielen. Viel wichtiger aber für uns ist: Wir sind auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Das ist für den 1. FC Köln das allerwichtigste. Wir dürfen nicht vergessen, was in letzten Jahren hier alles passiert ist. Es macht keinen Sinn, wenn wir hier von Europa reden. Wir haben den nötigen Schwung aktuell, haben Spaß – und alles andere kommt dann von ganz alleine.