Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß spricht über seinen Flugzeugabsturz 1982

Die beruhigende Aussage des Piloten „war meine letzte Wahrnehmung“, schilderte Hoeneß, „und dann bin ich aufgewacht am nächsten Morgen um fünf Uhr, sechs Uhr morgens oder sieben Uhr morgens, da saßen Paul Breitner und meine Frau bei mir am Bett im Krankenhaus in Hannover.“