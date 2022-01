Bundesliga: 1. FC Köln – FC Bayern München, 0:4 (0:2)

Der 1. FC Köln geriet in der achten Minute ins Hintertreffen. Die Bayern erzielten in der 24. Minute das 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 61. Spielminute setzte sich der FC Bayern München erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Die Bayern überwanden den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (73.). Letztlich fuhr der FC Bayern München einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.