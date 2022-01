Bundesliga: 1. FC Köln – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FC hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als die Bayern zum Gegner. Letzte Woche siegte der 1. FC Köln gegen Hertha BSC mit 3:1. Somit nimmt Köln mit 28 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag ist der FC Bayern München um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Auf eigenem Platz hatte der FCB das Hinspiel mit 3:2 gewonnen.