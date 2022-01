Bundesliga: 1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim, 2:1 (1:1)

Die TSG 1899 Hoffenheim ging in der 15. Minute in Führung. Hoffenheim bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als dem 1. FC Union Berlin bereits der Ausgleich gelang (21.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 72. Minute überwand Union die Abwehr der TSG und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Am Schluss schlug der 1. FC Union Berlin Hoffenheim mit 2:1.