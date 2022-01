Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum 1848, 1:0 (0:0)

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfL Bochum 1848 an diesem 19. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto des VfL gegangen.